Reprodução Chris Pine como James T. Kirk em cena de Star Trek

O astro Star Trek e Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes, Chris Pine, chamou a atenção ao surgir com um visual quase irreconhecível, com cabelos longos e uma barba espessa e grisalha, bem diferente do seu habitual.

O visual se deve ao personagem de seu novo filme Poolman, no qual o ator interpreta Darren Barrenman, proprietário de uma empresa de limpeza de piscinas chamada “Awesome Aquatics”.

Pine compareceu ao tapete vermelho da premiere do longa vestindo um blazer cor de pêssego e um short jeans azul. Ele estrela o filme ao lado de Danny DeVito, de Jumanji 2 e Batman: O Retorno, e Jennifer Jason Leigh, de Os Oito Odiados.

Ele posou para os fotógrafos com as mãos nos quadris e um par de óculos de sol laranja refletivos no topo da cabeça. Confira as imagens abaixo.

Chris compareceu usando shorts minúsculos e cabelos longos na estreia de Poolman



Foto: Reprodução/Getty Images pic.twitter.com/MJPem3mugJ — Vídeos-Aleatórios (@VdeosAleat5612) April 25, 2024

