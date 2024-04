Reprodução/TMZ Gisele Bündchen é vista chorando após ser parada pela polícia por infração de trânsito

Gisele Bündchen teria tido um dia difícil na última quarta-feira (23). A supermodelo de 43 anos pareceu bastante chateada após ser parada pela polícia por uma infração de trânsito na Flórida, nos Estados Unidos.

Um vídeo obtido pelo tabloide americano TMZ mostra um policial abordando o veículo da brasileira, uma Mercedes G-Wagon. Ele entrega uma multa a Gisele, e quando a câmera se aproxima, é possível ver o rosto da modelo vermelho, enquanto ela parecia enxugar lágrimas.



Gisele Bündchen foi fotografada mais cedo, no mesmo dia, conferindo a obra em sua mansão de US$ 11,5 milhões (cerca de R$ 59,5 milhões, na cotação atual) em Indian Creek. Ela estava na companhia do namorado, o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

A supermodelo assumiu o namoro com Valente em março deste ano, após o divórcio de Tom Brady. Ela e o quarterback anunciaram o rompimento em outubro de 2022, após 13 anos de casamento. Juntos, eles tiveram dois filhos, Vivian Lake, hoje com 11 anos e Benjamin, de 14 anos.

