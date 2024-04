Reprodução Instagram - 24.4.2024 Deborah Secco com a filha, Maria Flor

Após ter protagonizado o remake de "Elas por Elas" como Lara Furtado Pompeu, Deborah Secco tem aproveitado os dias de descanso para viajar e curtir ao lado da primeira e única filha fruto do antigo relacionamento com Hugo Moura : Maria Flor, de 8 anos.







Na última terça-feira (23), mãe e filha foram à Fernando de Noronha e gravaram alguns registros de como as férias tem sido. Juntas, elas passearam em uma lancha , se bronzearam e almoçaram o tradicional churrasco. Para o jantar, Secco escolheu frutos do mar.





O look escolhido pela atriz foi um biquíni preto, óculos escuros, pulseiras, colares e uma saia de bolinhas. "Looks de hoje", escreveu Deborah, através dos stories do Instagram, como legenda da publicação que fez acompanhada da primogênita de 8 anos.





Deborah está de férias depois de ter concluído as gravações do remake de "Elas por Elas" . Na trama, ela dava vida à Lara, uma advogada que foi traída pelo marido e pela melhor amiga. O folhetim original foi escrito por Cassiano Gabus Mendes em 1982. Já a adaptação foi feita por Thereza Falcão e Alessandro Marson .

