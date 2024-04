Reprodução Instagram - 23.4.2024 De biquíni vermelho, Jojo exibe resultados do emagrecimento

A cantora, influenciadora e estudante de direito Jojo Todynho , de 27 anos, surpreendeu os fãs na última segunda-feira (22), quando usou as redes sociais para compartilhar um álbum de fotos na praia. De biquíni fininho vermelho, ela foi elogiada pelos seguidores.







"Maravilhosa", elogiou uma usuária do Instagram. "Linda demais", acrescentou outra. "Princesa", comentou uma terceira. "Esse biquíni ficou lindo", afirmou uma quarta. "Continua na força, fé e no foco que você vai chegar aonde quer", aconselhou ainda um quinto.





Em meio aos elogios, Jojo recebeu uma crítica de uma internauta, que insinuava que a funkeira havia deixado de emagrecer . "Parou de perder peso ou é impressão?", escreveu a seguidora. Todynho decidiu dar uma invertida e rebateu: "Você parou de cuidar da sua vida ou é impressão?".





Com o objetivo de eliminar gordura, a campeã de "A Fazenda 12" tem se dedicado aos exercícios físicos e também aos novos hábitos alimentares, além de ter se submetido à uma cirurgia bariátrica. Jojo revelou que já perdeu 40 quilos e que pretende emagrecer mais .

