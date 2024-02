Reprodução/ Instagram Jojo Todynho realiza trilha e posta clique em cachoeira





Nesta quarta-feira (07), Jojo Todynho apareceu nas redes sociais e postou um registro dela de maiô curtindo um banho de cachoeira. O momento ocorreu após a ex-Fazenda realizar uma trilha de trinta minutos. “Estou mudada, andei meia hora, estou levando muito a sério esse negócio de ser dublê de Gracyanne [Barbosa]. Foi ótimo, energizei, revigorei, vamos com tudo”, disse no Story do Instagram.





A funkeira está desde o ano passado adotando hábitos mais saudáveis na rotina, como a prática de exercícios físicos. A mudança aconteceu depois da realização de uma cirurgia bariátrica, desde então Jojo Todynho perdeu cerca de 40 kg.





Para os seguidores, a cantora contou que pretende mostrar um outro lado dela: “É ano de mudança e revolução. Vocês conhecem a Jojo, vocês não conhecem a Jordana, mas esse ano vocês vão conhecer, ela é maravilhosa”.

