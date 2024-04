Reprodução O vocalista do Molejo volta a ser internado na UTI e grupo faz apelo por doação de sangue

Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, voltou a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sem previsão de alta, de acordo com boletim médico publicado nas redes sociais do cantor, nesta segunda-feira (22).

Com a piora no quadro de saúde de Anderson, que trata de um câncer na região inguinal desde 2022, foi compartilhado um pedido de doação de sangue aos seguidores. "DOE SANGUE. A todos que puderem doar, nosso cantor 'ANDERSON LEONARDO', está precisando muito de nossa ajuda."

O cantor de 51 anos está internado no Hospital da Unimed-Rio, na Zona Oeste do Rio. Na publicação no Instagram são informados os endereços para doação de sangue. Veja abaixo!

