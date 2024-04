Reprodução/Instagram Anderson Leonardo, do grupo Molejo





O Molejo divulgou um comunicado nesta segunda-feira (8), em repúdio aos boatos de que Anderson Leonardo teria morrido. O grupo ressaltou que o cantor segue vivo e fez uma atualização sobre o quadro de saúde do artista.

"Nota de repúdio. A assessoria do Grupo Molejo vem novamente informar e pedir respeito para o momento delicado de saúde do nosso cantor e dizer que Anderson Leonardo está vivo", iniciou a declaração, divulgada no Instagram.

Anderson foi hospitalizado no fim de março e a equipe do grupo deu mais detalhes da internação: "Ele encontra-se internado em unidade de terapia intensiva em decorrência de quadro de insuficiência renal. Ele está acordado, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos. Pedimos, por favor, mais respeito".





Anderson Leonardo foi diagnosticado com câncer em outubro de 2022. O cantor chegou a relatar a cura após terminar o tratamento, no início de 2023, mas a doença se espalhou e ele voltou a se tratar no mesmo ano. O artista já passou por internações devido outros problemas de saúde, como pneumonia e embolia pulmonar.

