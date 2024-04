Reprodução Instagram - 19.4.2024 Miley Cyrus aposta em lingerie com transparência

A cantora e atriz Miley Cyrus , de 31 anos, se tornou um dos assuntos mais comentados entre os internautas. O motivo não foi o lançamento de uma nova música ou a estreia de um filme ou série, mas sim a sensualidade dela em fotos que publicou nas redes sociais para a nova campanha de óculos da Dolce e Gabbana.



De lingerie com transparência , a celebridade internacional reuniu elogios da base de fãs que a acompanha. “Minha rainha”, escreveu um usuário do Instagram. “Como consegue ser tão bonita?”, perguntou outra. “Te amo”, se declarou um terceiro. “Linda”, afirmou ainda uma quarta.





A carreira de Miley Cyrus

Conhecida por ter protagonizado “Hannah Montana” , um dos seriados de maior sucesso do Grupo Disney, Miley concilia a carreira como cantora e também atriz. Além da série infantojuvenil, Cyrus estrelou filmes.



Já em relação ao ramo musical, a artista internacional teve como destaque o lançamento de "Doctor (Work It Out)", com Pharrell Williams. Nesta semana, ela virou assunto entre os espectadores do “BBB 24” por conta de uma suposta indireta de Deniziane, que usou a música “Flowers” da cantora .

