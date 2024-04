Reprodução/Instagram Anny posta música de superação, e web vê indireta a Matteus e Isabelle

"Eu posso comprar flores para mim mesma / Escrever meu nome na areia / Conversar comigo mesma por horas / Eu posso me levar para dançar / Dizer coisas que você não entende / E eu posso segurar minha própria mão / Sim, eu posso me amar melhor do que você pode".

É o que diz o refrão da música "Flowers", da cantora americana Miley Cyrus, usada por Deniziane como trilha sonora de um vídeo publicado no Instagram. No post, a ex-BBB exibia o look escolhido para a participação no programa "A Eliminação - O Reencontro", do Multishow.

Lançada pela americana em 2023, a letra supostamente foi escrita para o ex-marido de Miley, o ator Liam Hemsworth, com quem ela viveu um término conturbado.



Por conta do histórico da canção e dos acontecimentos recentes envolvendo Anny, Matteus e Isabelle, alguns internautas acreditam que a escolha da trilha pela fisioterapeuta não foi aleatória e seria uma indireta ao novo casal. Pouco antes de ser eliminada do BBB 24, Anny viveu um romance com Alegrete dentro da casa.

"Ela não é inocente", brincou uma seguidora nos comentários da publicação. "Como que paga de superada e a música é a própria indireta?", disse outra. "Look lindo! Já a música, um mico se for indireta", disparou outra.

Também nos comentários, Deniziane se defendeu, em tom bem-humorado. "Me indicaram a música, gente. Não sei inglês, mas quero aprender (risos).

