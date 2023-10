Reprodução/Instagram - 14.10.2023 Anitta com roupa transparente

A cantora Anitta , de 30 anos, escolheu para uma produção, compartilhada em suas redes sociais neste sábado (14), um conjunto transparente e a parte de cima estava sem absolutamente nada por baixo. Na legenda da publicação, a Girl From Rio concordou com os elogios, dizendo que estava se achando belíssima.

Entre "rainha", "lindíssima" e "gata", haviam também comentários a respeito da escolha do cropped transparente, como: "Eeeieiwwiiwtchaaaaaaa"; "Os peitos mais polêmicos do Brasil"; "Botou a peitola pra jogo", entre outros.

Neste semana, na última quarta-feira (11), Anitta também foi ao ar no 'De Frente com Blogueirinha'. A cantora viralizou na web após ameaçar cancelar sua participação em cima da hora com a desculpa de que temia o estilo debochado da apresentadora.

Além disso, com o caso recente de Luísa Sonza , a personagem de humor Blogueirinha perguntou se Anitta faria música para algum namorado , ela afirmou que não.

"Isso eu não faria não, porque eu acho que ninguém merece essa minha moral, nesse nível, no trabalho", apontou rindo.

