A atriz e influencer Luanan Piovani desabafou nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (19), sobre os últimos acontecimentos processuais que sofreu contra o ex-marido, Pedro Scooby.

Na publicação, Luana escreve: "Vim lembrá-los que sofro processual, psicológica e patrimonial.. Vou lembrá-los todos os dias, quem sabe vocês não resolvem me ajudar. Seria de grande valia".

Luana perdeu o processo que movia contra o ex-marido no início de abril. A decisão da Justiça Portuguesa proíbe que a artista exponha os filhos e o surfista nas redes sociais. Caso a decisão seja descumprida, será aplicada uma multa de R$ 96 mil.

A atriz afirmou na época: "A advogada me procurou hoje falando que saiu a sentença da mordaça em Portugal, e como nós esperávamos, a tia Zola copiou o colou da sentença anterior e deu a sentença de agora, o que significa que eu estou amordaçada em Portugal".

Segundo Luana, ela teria sido humilhada pela juíza responsável pelo caso, e que foi cogida a assinar o acordo com Pedro : "Aquela juíza na primeira audiência que eu fui, que nos humilhou, desrespeitou, maltratou, eu não consigo entrar num processo do Tribunal Europeu do Direito do Homem contra ela, porque eu assinei um acordo ao final dessa maldita audiência, mas a qual eu fui coagida".

