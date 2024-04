Reprodução TV Globo - 18.4.2024 Fabio Porhcat faz piada com defunto e é criticado

O ator, humorista e apresentador Fabio Porchat se envolveu em outra polêmica. Convidado do "Encontro com Patrícia Poeta" desta quinta-feira (18), ele foi até a platéia que estava no programa e zombou do caso envolvendo um defunto que foi levado ao banco por uma mulher que tentava fazer um empréstimo no nome dele .







Durante a atração matinal da Globo, Porchat segurou uma mulher que se fingia de morta. "Ela adorou a estreia, foi muito legal, ela estava assistindo e riu para caramba", ironizou ele, enquanto mexia nos braços e nas mãos da espectadora, que simulava ter morrido.

🚨VEJA: Fábio Porchat ironiza o caso do ‘tio Paulo’ e encena com uma convidada da plateia do ‘Encontro’.



O restante da plateia riu do momento, assim como a titular do matinal, a apresentadora Patrícia Poeta , que gargalhou. No entanto, nas redes sociais, a 'brincadeira' dividiu opniões. Muitos internautas apontaram que a situação foi "desrespeitosa" e "ridícula".





O caso ironizado por Fabio Porchat foi o de Érika de Souza Vieira Nunes. A mulher levou um homem morto, chamado por ela como "Tio Paulo" , em uma cadeira de rodas, para tentar sacar um empréstimo no valor de R$ 17 mil em uma agência bancária de Bangu , na Zona Oeste do Rio de Janeiro .

Confira a reação da web:

Porchat cada vez mais mostra que ele não é muito diferente de quem ele tanto criticou: Gkay — Cris (@cris_tuita) April 18, 2024





Brincadeira chata e desrespeitosa do porchat, será que as pessoas não entenderam o quão triste e desumano foi a situação toda — mari (@maridtmz) April 18, 2024





Desnecessário a "piada" de Fábio Porchat no programa #Encontro e mais ridículo é a apresentadora rindo. Ahhh Patrícia Poeta, pelo amor de Deus... Ridicula @patriciapoetap 🤢🤢🤢🤢🤢 — Marcelo Miqueletto (@mamiqueletto) April 18, 2024





Alguém acha Fábio Porchat engraçado? — Renato Afonso🇧🇷 (@iamrenatoafonso) April 18, 2024





Pessoal tacando hate no Fábio Porchat por ele ter imitado com a moça da plateia a história do “Tio Paulo”, eu acho engraçado que na hora de rir dos memes ou até mandar para os amigos o pessoal manda, o cara leva isso para Tv pessoal não gosta. Vai entender. — Dhiully 🦋✨ (@DhiullySchmidt) April 18, 2024





