Reprodução/Internet Mazzafera abre o jogo sobre sumiço: 'Tive perda de visão'

O influenciador digital Ma Mazzafera se pronunciou nesta quarta-feira (17) sobre os rumores acerca do seu desaparecimento das redes. Recentemente, uma notícia surgiu afirmando que o influencer estaria cego devido a uma cirurgia.



Mazzafera afirma que a informação está em partes correta, mas que está bem: "Infelizmente vou confirmar essa última notícia, mas fiquem tranquilos que eu já estou bem!!!", tranquiliza.

O influencer continua: "Eu não estou cega como estão falando. Em uma cirurgia que fiz em Curitiba, por erro medico ou da equipe, eu tive, sim, perda de visão, porém eu fui no mesmo dia para outro hospital. Já estou quase enxergando normal".

Mazzafera termina: "Não acredite eu tudo que vocês leem. Eu mesma vou vim falar tudo para vocês!!! Eu já estou ficando bem e quero/vou compartilhar tudo com vocês".

Na última segunda-feira (15), Mazzafera falou pela primeira vez sobre os rumores de que teria realizado pela cirurgia de redesignação sexual. O influenciador usou os Stories do Instagram para desabafar e afirmar que vai compartilhar novidades com os seguidores.

"Às vezes, o que precisamos é voltar para o útero da mamãe… mas essa opção não é possível. Eu estava sobrevivendo e não vivendo. Tive que dar um tempo de tudo para me encontrar. Era isso ou ir embora para outro plano. Precisei ficar longe da internet e me tratar", explicou ele.

Ele afirma: "Até eu falar, não acreditem em tudo que leem sobre mim , porque a maioria das coisas são distorcidas ou mentiras. Nada contra os jornalistas, mesmo porque eu sei do trabalho esforçado e digno da maioria. Mas até eu falar, tudo vira suposição e ‘disse que me disse'".

Mazzafera arquivou todas as fotos do perfil do Instagram e mudou a foto de perfil recentemente.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp