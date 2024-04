Reprodução/Instagram Matheus Mazzafera quebra silêncio sobre boatos de redesignação sexual

Nesta segunda-feira (15), Matheus Mazzafera falou pela primeira vez sobre os rumores de que teria realizado pela cirurgia de redesignação sexual.

O influenciador usou os Stories do Instagram para desabafar e afirmar que vai compartilhar novidades com os seguidores.

"Às vezes, o que precisamos é voltar para o útero da mamãe… mas essa opção não é possível. Eu estava sobrevivendo e não vivendo. Tive que dar um tempo de tudo para me encontrar. Era isso ou ir embora para outro plano. Precisei ficar longe da internet e me tratar", explicou ele.

Em seguida, o apresentador mandou um recado para o público. "Mas já vou voltar e quero contar/compartilhar tudo com vocês. Vocês que sempre estiveram comigo".

Por fim, Matheus pediu para que os internautas não acreditem nas informações que saíram a seu respeito e não tocou no assunto da possível cirurgia.

"Até eu falar, não acreditem em tudo que leem sobre mim, porque a maioria das coisas são distorcidas ou mentiras. Nada contra os jornalistas, mesmo porque eu sei do trabalho esforçado e digno da maioria. Mas até eu falar, tudo vira suposição e ‘disse que me disse'", concluiu.

Vale ressaltar que Matheus Mazzafera arquivou todas as fotos do perfil do Instagram e mudou a foto de perfil.

