Reprodução/Instagram Viviane Araujo ostenta boa forma em dia de praia com a família

Viviane Araujo dividiu com os seguidores fotos da viagem para Fortaleza, no Ceará, com o marido, Guilherme Militão, e o filho, Joaquim.

A atriz aproveitou um dia de praia e atualizou o rolo da câmera com novas imagens. Nos cliques, ela exibiu a boa forma de biquíni.





"Razão do meu viver", escreveu a artista na legenda da publicação.





Nos comentários, os internautas e amigos famosos foram só elogios para o trio. "Família linda", disse Vanessa Giácomo; "Lindos! E esse corpo", declarou uma seguidora; "Fotos lindíssimas", disparou outro.

