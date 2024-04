Reprodução/Instagram Ana Hickmann e Edu Guedes surgem em clima de romance no Dia do Beijo

Ana Hickmann e Edu Guedes aproveitaram o Dia do Beijo, celebrado neste sábado (13), para trocarem declarações nas redes sociais.

No perfil do Instagram, os apresentadores compartilharam um vídeo resgatando diversos amassos para comemorar a data.

"Dia do beijo", escreveram na legenda da publicação.





Os fãs fizeram questão de elogiar o casal. "Chocada na química", comentou um; "A felicidade deles é nítida", destacou outra; "Alegria estampada em seu rosto. Felicidades", declarou uma terceira; "Você merece muito tudo isso", disse mais uma.

Recentemente, Ana Hickmann comentou que teve medo de assumir o namoro Edu Guedes , após o divórcio de Alexandre Correa. O romance foi assumido em março deste ano.

"Fiquei com medo de me envolver, porque não queria prejudicar o Edu. Sempre tive muito carinho como amiga, o carinho foi se transformando em outra coisa. Tive medo, sim, com o que poderiam fazer contra ele, e não com relação ao julgamento, mas sim em relação ao bem-estar dele", declarou Ana, em um vídeo no próprio canal do YouTube.

