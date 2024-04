Reprodução/Instagram - 27.03.2024 Apresentadores assumiram relacionamento em março de 2024





Ana Hickmann relembrou o medo que teve de assumir o namoro com Edu Guedes, após o divórcio de Alexandre Correa. A apresentadora e o chef de cozinha vivem rumores de romance desde janeiro e assumiram o relacionamento em março.

Hickmann terminou o casamento em novembro de 2023, após um caso de violência doméstica do empresário. A apresentadora contou que teve a primeira iniciativa de beijar Edu após se separar, mas expressou o receio de oficializar a relação devido às questões pessoais que enfrenta.





"Fiquei com medo de me envolver, porque não queria prejudicar o Edu. Sempre tive muito carinho como amiga, o carinho foi se transformando em outra coisa. Tive medo, sim, com o que poderiam fazer contra ele, e não com relação ao julgamento, mas sim em relação ao bem-estar dele", declarou Ana, em um vídeo no próprio canal do YouTube.

Hickmann expôs que pensou em não continuar o namoro para não prejudicar Guedes: "Você enfrentou e vem enfrentando situações bem delicadas por mim. Eu falei: 'Não vamos continuar junto porque você não precisa passar por isso'". "Eu fiz essa escolha", reagiu o chef de cozinha.

Ana também se identificou como uma "pessoa problema" no vídeo e Edu logo rebateu, fazendo uma declaração à namorada. "Não, você não é um problema. Você está passando por um problema. Como amigo, queria te ajudar. Depois, tive a certeza da gente ficar junto pela pessoa que você é, independente dos problemas que você está passando", expressou.

"O que mais me faz ficar do seu lado é ver o seu sorriso todo dia, ver como você cuida do seu filho", completou. Veja abaixo as declarações na íntegra:





