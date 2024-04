Reprodução Silvio Santos aparece como filiado ao PT no TSE; equipe se manifesta

Dono do SBT, Silvio Santos está listado como filiado do Partido dos Trabalhadores (PT) no cadastro de filiações partidárias no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O iG Gente entrou em contado com a assessoria da emissora, que negou a relação do apresentador com o partido político de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil.



Nesta sexta-feira (12), viralizou nas redes sociais o registro de filiação partidária de Senor Abravanel, nome de batismo do apresentador. Consta no cadastro do TSE que ele foi registrado em 18/03/2021.

Ao iG Gente, a assessoria do SBT apontou que o caso trata-se de uma fraude. A equipe jurídica de Silvio foi informada da situação e em breve providências serão tomadas.

Aos 93 anos, o apresentador Silvio Santos se mantém longe dos holofotes. O dono da SBT leva uma vida de aposentadoria da televisão, tendo passado as responsabilidades da emissora para as filhas Patrícia, Rebeca, Silvia, Cintia, Daniela e Renata.