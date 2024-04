Reprodução Atriz revela ciúmes de Agatha Moreira em sexo a três com Rodrigo Simas

A atriz Marcella Maia contou os bastidores da relação a três que teve com o casal de atores Agatha Moreira e Rodrigo Simas. Durante entrevista, a artista revelou que Moreira teve uma crise de ciúmes durante a relação sexual realizada em trio.



Em participação no canal do YouTube Na Real, de Bruno Di Simone, Marcella Maia recordou a relação com o casal Rodrigo Simas e Agatha Moreira. O trio conviveu junto na época em que estava estudando artes cênicas na escola de Juan Carlos Corazza, em Barcelona, na Espanha. Aos poucos, a amizade estreitou para algo mais íntimo, como um affair a três.

"Foi uma noite incrível! A Agatha é maravilhosa, super gostosa. Me deixou apaixonada. Ela é do tipo ‘pode me bater’, ‘pode fazer o que quiser’. Rolou um clima gostoso pra caramba", relembrou a artista, em trecho divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

O envolvimento do trio também teria causado alguns atritos, como uma crise de ciúmes de Agatha Moreira. "Teve um momento que ela pediu pra eu parar de beijar o namorado dela", contou Marcella.

Embora não tenha especificado a data do affair, a atriz contou que o envolvimento aconteceu pouco antes do ator Rodrigo Simas se assumir bissexual, em janeiro de 2024. "A gente até conversou sobre o assunto e, logo depois, vi uma notícia dele se assumindo bi[ssexual] e eu achei incrível", apoiou.

Marcella ainda refletiu sobre o preconceito ainda enraizado no mundo das artes. "Isso é tão ridículo, né? As pessoas viverem um relacionamento de mentira [que não é o caso deles], viverem em um personagem, namoro fake. Acho que esse é um trabalho pessoal que eu faço comigo. Eu não vou concordar com algo que eu não acredito. Então, eu acho que uma pessoa ser gay, trans ou lésbica, ser o que for, não influencia no trabalho dela, nem na entrega. Esse pensamento é démodé, cafona", completou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp