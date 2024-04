Reprodução/Instagram Saiba o valor da hospedagem no resort reservado para a festa de Lua

As comemorações do primeiro aniversário da filha de Viih Tube e Eliezer começaram nesta quinta-feira (11). Os pais de Lua reservaram um resort em Atibaia, interior de São Paulo, para os convidados.

O casal deve receber cerca de 400 convidados, incluindo famosos, como Giovanna Ewbank, Thaila Ayala, Pocah, Karoline Lima e outros. Segundo o jornal O Globo, os influenciadores desembolsaram R$ 3 milhões com a festa de três dias.





Uma suíte no local, que acomoda em média de 4 a 5 pessoas. O preço variam de acordo com o tamanho da suíte escolhida. A mais barata fica em torno de R$ 1,7 mil por noite, podendo chegar até mais de R$ 5 mil por noite.





O hotel possui um complexo de piscinas, parque aquático, academia, diferentes e restaurantes. Além disso, as crianças têm acesso a parques e espaços lúdicos para brincar e recreação com atividades monitoradas.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp