Reprodução Instagram - 11.4.2024 Veja o antes e depois de Dani Calabresa

Atriz, humorista e apresentadora, Dani Calabresa se tornou assunto nas redes sociais após compartilhar a mudança de visual dela nesta quinta-feira (11). Famosos da classe artística elogiaram a cor escolhida por ela para as madeixas.



Dani decidiu deixar os fios loiros para trás e apostou no ruivo. “Ruivo calabresa. Estou muito apaixonada por esse cabelo. Jaja posto vídeo mostrando como foi essa transformação”, escreveu ela como legenda da publicação em que compartilhava o novo estilo.



Os comentários da postagem reuniram elogios à ela. Além dos fãs da humorista, os amigos famosos também exaltaram a beleza do visual. “Nossa que linda, ficou a cara da Julia Roberts”, opinou a ex-Fazenda Nicole Bahls. Sandy comparou Dani com Ariel, a princesa sereia da Disney: “Ariel que se cuide”. “Perfeito em você”, avaliou a atriz global Letícia Colin.



No próximo sábado (13), Dani Calabresa participará da atração “Caldeirão com Mion”, na Rede Globo. A apresentadora participará de um gincana com a também atriz Heloisa Perissé no programa apresentado por Marcos Mion.

