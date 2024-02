Reprodução / Instagram Dani Calabresa chama marido de “calabreso” após termo viralizar no BBB 24

Dani Calabresa brincou com o namorado nas redes sociais nesta quinta-feira (1), o chamando de “calabreso”, termo utilizado por Davi em uma discussão com Lucas Henrique no BBB 24.

A humorista, que tem a linguiça como sobrenome do nome artístico fez a piada envolvendo o parceiro, Richardo. “O único Calabreso que conheço é o Richard, gente! [Risos]. Não sei quem é o do BBB não!”, legendou o post.

Nos comentários, os seguidores entraram na onda de Dani. “Eu juro que com essa treta toda eu lembrei de você na hora”, disse uma. “Tava faltando esse post, esclarecedor”, escreveu outro.

O termo “calabreso”, criado por Toninho Tornado, viralizou nas redes sociais após ser usado por Davi em uma discussão com Lucas Henrique no Big Brother Brasil. Alguns brothers enxergaram a palavra gordofóbica, apesar de ser uma de várias criadas pelo humorista para irritar as pessoas com quem faz pegadinhas, assim como “mussarelo” e “lombrigo”.





