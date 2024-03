Reprodução / YouTube Preta Gil assume ter organizado orgias: ‘Muita gente faz’

Durante o “Surubaum” postado nesta terça-feira (19), Preta Gil e Gominho admitiram já terem participado de surubas para os apresentadores, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

"É fato que já estou aposentada da suruba faz tempo. Tem fases. Quando somos mais jovens, temos energia e desprendimento", começou a cantora. "As pessoas não admitem, mas muita gente faz", completou Gominho, que assumiu que fazia encontros em casa, "sem maldade", e que neles acabavam rolando pegação entre os amigos, descritos como "promíscuos" pelo influenciador.

"Engraçado, Bruno é um dos pouquíssimos amigos com quem não transei", comentou Preta. "Que bom! Acho que você é a única", respondeu Giovanna, esposa de Bruno.

A artista está solteira desde que anunciou o fim do casamento com Rodrigo Godoy. Ela já foi casada cinco vezes mas disse que está tentando aprender a viver a vida de outra forma. "Estou nessa fase, tentando abrir minha cabeça e Gominho me ajuda muito nisso: monogamia, relacionamento aberto... não sei se vou conseguir, mas estou aí. Vou tentar algumas coisas que nunca fiz", explicou.

De volta ao assunto de suruba, Preta admitiu já ter organizado os encontros: “Estamos brincando aqui, mas fiz suruba, sim, organizei algumas, fui muito feliz, me diverti, beijei muito na boca, me apaixonei milhares de vezes, mas, se olhar cronologicamente minha vida, passei mais tempo casada que solteira. Sou uma pessoa que tem relacionamentos monogâmicos, fiéis. Acredito nisso. Você olha para mim e acha que sou maluca, po**a louca e eu sou a mulher mais careta e tradicional. "

