A cantora MC Loma presenteou a mãe com apartamento na última terça (9). "Tenho compartilhar com vocês mais uma vitória. Obrigado, Deus! E minha filha Paloma", escreveu ela na legenda.

"Parabéns mãe, Você merece tudo de bom e que Deus nos abençoe mais e mais", comentou MC Loma.

Nos comentários da publicação, os seguidores da mãe da artista aclamaram a ação. "Muito feliz por você meu amor", elogiou um internauta. "Você merece demais!", acrescentou um segundo.

"Parabéns, que vc seja muito feliz no seu novo lar". desejou um terceiro. "Glória a Deus! Você tem uma filha maravilhosa, com o coração cheio de humildade! Por isso Deus está cada vez prosperando os caminhos dela ainda mais e mais!", enalteceu um quarto.

