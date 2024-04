Léo Rosário/Globo Daniel Rocha





O ator Daniel Rocha, que esteve em "Terra e Paixão", da Globo, revelou que parou no hospital após depilar as partes íntimas. A história inusitada aconteceu após uma separação do ator.

Segundo Daniel, o problema aconteceu no primeiro encontro após a separação, no Rio de Janeiro. "Eu tinha acabado de me separar fazia um mês e não tinha saído com ninguém ainda. Aí chega aquela mensagem no celular da pessoa que você sempre quis sair: ‘e aí, vamos jantar hoje?’. Você fala: 'claro'", relembrou no programa "Que História é Essa Porchat".





Daniel Rocha pediu uma máquina de cortar cabelo emprestada para um amigo e começou a se depilar. No entanto, o ator perdeu o controle da "operação" e a lâmina prendeu nos testículos do rapaz. “Nesse momento que a lâmina na pele meio mole, meio solta, navalhou”, entregou.

Porém, Daniel não desistiu do encontro com a moça e foi ao restaurante. Lá, no entanto, descobriu que estava pingando sangue e foi parar no hospital. "Comecei a sentir um negócio molhado, mas pensei: ‘não é nada’. Mas aí eu fui pro banheiro fazer xixi. Quando eu tirei a calça e olhei a situação, a cueca branca estava vermelha empapada, pingando de sangue. Eu tenho problema com sangue e comecei a quase desmaiar no banheiro. Fiquei mole, pegando nos lugares", relembrou.

“Cheguei no hospital, super vazio, a gente esperando e eu lá preocupado. ‘Tomara que não seja uma médica. [Que seja] um médico’. [Foi] uma médica, da minha idade e gata. Cheguei lá super constrangido, tímido. Eu expliquei tudo o que aconteceu. Ela disse: ‘tá bom, entendi a situação, mas eu preciso olhar’”, completou, arrancando risadas.

Assista ao vídeo:

Os perigos da depilação as pressas, né Daniel Rocha? 😅 #PorchatNoGNT pic.twitter.com/1Fcafs6Ifi — Canal GNT (@canalgnt) April 10, 2024