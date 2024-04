Reprodução/Instagram - 10.04.2024 Artista posou de biquíni e recebeu apoio de seguidoras

A atriz Bruna Linzmeyer postou fotos de biquíni nesta quarta (10) e recebeu críticas após aparecer com pelos nos registros.



"Genial", escreveu ela na legenda da postagem. Nos comentários da publicação, os seguidores da artista se dividiram com as fotos.

Leia também Filho de Ben Affleck e Jennifer Garner adota novo nome





"Lendo os comentários aqui, ressalto que depilação e higiene não estão conectados, os pelos servem para proteção da pele, e são completamente da natureza humana. Tanta beleza pra observar na foto Heim! É só uma decisão pessoal", defendeu uma internauta.

"Bruna, liberdade é o que queremos! Bravo por sua ousadia de ser quem você é, sem filtros, sem máscaras, com seus pelos - ou sem eles - mas, sobretudo, como você quiser ficar! Bravo!", acrescentou um segundo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

"Se você não gosta de pelos, apare os seus. A sua preferência não é e nunca será regra para o outro. Indico aparar a falta de noção de quem vem destilar ódio disfarçado de dica do bem.", disse uma terceira.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: