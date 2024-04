Reprodução Viih Tube revela surpresa no 1º aniversário da filha: 'Um sonho'

A influenciadora Viih Tube encantou os seguidores nesta terça-feira (9) ao homenagear a filha Lua Di Felice. A pequena, fruto do relacionamento da influenciadora com o ex-BBB Eliezer, completou 1 ano na data de hoje. Além das comemorações, a criança também ganhou uma música inédita.

Através do Instagram, Viih Tube publicou um vídeo fazendo surpresa para a aniversariante. Ela e o marido Eliezer comemoraram a data com um bolo, decorações e uma música dedicada para a pequena "Baby Tube".

"1 ano da nossa Lua Tube. Hoje é seu aniversário princesa, 1 ano de muita saúde, descobertas, risadas, aprendizados, amor, felicidade! Somos tão gratos por você ser uma criança tão feliz e tão amada! Obrigada meu Deus por tanto! E a nossa primeira música lançou hoje também no Spotify, a chefinha que aprovou viu! Nós somos BabyTube 🥹💜 Estamos vivendo um sonho!", destacou a youtuber.

🚨FAMOSOS: Viih Tube e Eliezer compartilham vídeo celebrando o aniversário de 1 aninho da filha Lua. pic.twitter.com/idrAMotqyS — CHOQUEI (@choquei) April 9, 2024

Se engana quem acha que as comemorações pararam por aí! Neste final de semana, Viih Tube e Eliezer irão promover uma festa de aniversário de três dias para celebrar o primeiro ano da herdeira.

Os influenciadores gastaram mais de R$ 160 mil apenas com os convites, de acordo com um levantamento do Gshow. Além disso, o evento acontecerá em um resort de luxo no interior de São Paulo, cuja diária custa a partir de R$ 1.155, referente a uma acomodação para duas pessoas.

