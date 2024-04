Reprodução Instagram - 9.4.2024 Jornalista eliminou mais de 20kg

A jornalista Joice Hasselmann surpreendeu os seguidores na manhã desta terça-feira (9), quando usou os stories do Instagram para compartilhar um antes e depois dela própria, após ter emagrecido 24 quilos.





A ex-deputada federal costuma usar as redes sociais para debater assuntos políticos e, além disso, mostrar como tem sido o processo dela na perda de peso. Isso devido às mudanças de hábitos físicos e alimentares que ela priorizou na rotina.





Nesta semana, a jornalista veio a público falar do emagrecimento. Por meio de uma publicação feita no Instagram, ela citou os benefícios que conquistou com a redução de massa corporal e incentivou os seguidores que a acompanham a se empenharem em ter uma vida mais saudável.





"Minha transformação mudou minha vida! Foram 24kg a menos e os primeiros 20kg em 40 dias. Vocês não têm ideia de como me sinto bem agora. Junto com o peso foram embora depressão, aniedade, insegurança e vieram autoestima, beleza, gratidão", escreveu.

