Reprodução/Instagram - 09.04.2024 Flora Cruz rebateu comentários de ódio que recebeu após foto de biquíni

Flora Cruz, filha de Arlindo Cruz, expôs os comentários gordofóbicos que recebeu após postar fotos de biquíni na última segunda (08).



"Em pleno 2024 precisar vir aqui para falar de mulher gorda, não é algo que eu queria fazer. Ser uma mulher gorda em uma sociedade adoecida que prioriza padrões de beleza inatingíveis, é mesmo um desafio mais do que diário", começou ela.

Leia também Joice Hasselmann emagrece 24 kg; confira antes e depois





"Não devemos nos calar durante o preconceito e a gordofobia, palhaçada e bobeira", prosseguiu. "Nós somos fortes e bonitas e merecedoras de todo o amor e respeito. Vai ter muita foto de biquíni, de lingerie e muito mais o que eu quiser. Porque ninguém segura uma mulher segura. Vou deixar aqui os comentários que fizeram da minha foto de biquíni", opinou a filha do artista.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

No final do vídeo, Flora Cruz mostrou os comentários que recebeu. "Academia, filha", disse uma internauta. Fechar a boca, né", acrescentou um segundo. "Ela tem um rosto bonito", comentou um terceiro.



Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: