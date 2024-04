Reprodução Criança 'invade' jornal e apresentadores surpreendem com improviso

Nesta terça-feira (9), tanto os apresentadores Tayse Feques e Davi Araújo, quanto os telespectadores foram surpreendidos com a entrada repentina de uma garotinha durante a exibição do JM1, jornal da filiada da Globo no Maranhão.

Durante a atração, a pequena Leila se juntou a dupla de jornalistas apresentadores, 'invadindo' a área de gravação do telejornal. Apesar da situação inusitada, Tayse Feques soube lidar com o improviso.

"A gente está recebendo hoje uma visita da Leila. Ela é criança, tem autismo, veio hoje nos visitar, conhecer a redação, onde a gente faz aqui o jornalismo e veio agora aqui trabalhar um pouquinho com gente", brincou a jornalista.

"É isso, a Leila já nos visitou, já tirou foto. Obrigado, Leila, pela visita. Um beijo pra você", agradeceu o co-apresentador Davi Araújo. "Volte sempre, viu?", adicionou Tayse.

A situação foi compartilhada no perfil do JM1 no Instagram, arrancando elogios dos internautas. "Conduta e empatia maravilhosa dos jornalistas, parabéns", escreveu uma seguidora. "Eu vi ao vivo. LINDA! Parabéns pelo improviso dos apresentadores", destacou outro.













