A blogueira Tayane Barros brigou com funcionários do Aeroporto de Fernando de Noronha, nesta terça-feira (9), após descobrir que ficaria mais um dia "presa" no Arquipélago.

"Estamos há 2 dias presos em Noronha por conta da Voepass e ninguém resolve absolutamente nada. Ninguém dá resposta nenhuma. Estamos esperando um voo que nunca chega. Precisamos de ajuda para sair da ilha", escreveu ela no vídeo em que aparece discutindo com os funcionários do aeroporto.

Nos comentários da postagem, famosos apoiaram a influenciadora após o ocorrido. "Cadê o avião das musas?", perguntou a influencer Sabrina Martins. "Minha nossa… Uma viagem nada barato para um suporte zero. Bora, Voepass, resolve o problema da minha amiga", pediu Thalyson Girão. "Certíssima! Além de tudo caro, uma frescura da porra pra entrar e agora pra sair? Como assim?", questionou o blogueiro Aluisio Junior.

A influenciadora ainda reclamou da falta de alimentos do local para os passageiros que não conseguiram voltar para os respectivos locais de destino. "Estou morrendo de fome", lamentou.

Em outro vídeo postado no stories de Barros, ela mostrou um pouco de como estava a situação. "Gente, está um descaso aqui. Vocês não têm noção. O aeroporto cheio de água, pingando. Está chovendo lá fora. A polícia está aqui e eu já conversei com eles. A companhia tem que se responsabilizar, sim, para nós sairmos daqui", desabafou ela.

"Por favor, compartilhem os vídeos", pediu Tayane Barros. "Todos os voos da Voepass dessa semana foram cancelados. Estamos atrás de fretar um avião para irmos para casa. Porém, o tempo está desse jeito. Gente, muito descaso", lamentou a blogueira.



