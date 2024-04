Reprodução/Instagram Viih Tube entrega gastos com festa de 3 dias para a filha

Está chegando o final de semana da celebração de um ano da filha de Viih Tube e Eliezer. Os pais de Lua prepararam uma mega festa para curtir com a família e amigos famosos.

Nesta segunda-feira (8), a influenciadora abriu o jogo sobre os gastos com o evento de 3 dias em um resort.





"Sério, gente, passou da curva do que eu imaginava não só gastar. A gente levou muito a sério o aniversário da Lua e eu sempre fui festeira, faço festas muito grandiosas, desde os meus 15 anos para mim, imagina se para a minha filha, que é minha vida, eu não ia me dedicar tanto", contou ela nos Stories do Instagram.





Além do espaço, os convidados curtirão atrações para crianças e adultos. "Precisava de três dias de festa? Poderia ser uma festa só, porque ia ser um terço da loucura que está sendo nos bastidores. Muita coisa para pensar para resolver. Tem toda uma logística e, se é pra fazer um evento incrível, tem que ser uma coisa em que os convidados se sintam bem-recepcionados", revelou.

