Reprodução/Instagram - 08.04.2024 Preta Gil celebrou crescimento de cabelo após tratamento de câncer

A cantora Preta Gil comemorou o aumento de cabelo após a quimioterapia nesta segunda-feira (8). Através das redes sociais, Preta dividiu o momento com os fãs e seguidores.



"Queria dividir com vocês uma coisa muito legal. Meu cabelo está crescendo e aqui atrás tem uma parte dele que não é aplique", iniciou ela, que venceu um câncer no intestino em dezembro de 2023.

Leia também BBB 24: Pitel debocha de roupa usada por Beatriz no reality





"Olha aqui, dá para ver? Ele tá crescendo cacheado. Uau, olha um cachinho aqui. Gente, olha isso!", se emocionou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino no começo de 2023 e foi curada em dezembro do mesmo ano. Durante o tratamento do câncer, Preta viveu o fim do casamento com o influenciador Rodrigo Godoy. A cantora expôs a traição do ex-marido, dentro da casa, com a personal stylist dela.



Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: