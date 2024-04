Reprodução Jojo Todynho revela motivo do término com Renato Santiago; veja

A influenciadora Jojo Todynho revelou o motivo por trás do término do relacionamento com o motorista Renato Santiago. Em entrevista nesta segunda-feira (8), a campeã de "A Fazenda" apontou não estar pronta para dedicar a um relacionamento.

"Eu e o vida [Renato] somos amigos há muito tempo. Temos um carinho muito grande. Saí de uma turbulência e aconteceu da gente começar a namorar, a ficar, vivendo esse relacionamento que foi perfeito, foi maravilhoso até o momento que tinha que ser", declarou ao podcast VacaCast.

Jojo Todynho aponta que novas percepções sobre a vida a fizeram refletir sobre o relacionamento. "Chegou um momento que eu falei: 'Cara, não estou pronta para me entregar de fato a um relacionamento e não posso machucar a outra pessoa. Estou buscando outra coisa na minha vida, uma outra perspectiva'", relembrou.

Querendo poupar o companheiro, a influenciadora afirma ter decidido finalizar o envolvimento amoroso. "Não posso machucar o sentimento do outro. Sentamos e eu falei 'te amo, mas prefiro ser sua amiga do que construir um relacionamento que não é esse o meu propósito e o meu objetivo, quero me conectar comigo mesma", declarou.

A campeã de "A Fazenda" assume que está dedicando tempo apenas para si e revela que a relação com Renato Santiago ainda continua amigável e próxima. "Somos superamigos. A gente se fala todos os dias. Inclusive, ontem estava com ele", relatou.

A influenciadora também comentou sobre os rumores de traição que surgiram logo após ela ter anunciado o término do namoro. "Não teve nada disso. As pessoas querem colocar a todo tempo que uma mulher como eu, fora do padrão, não tenho o direito de terminar com alguém [de forma amigável], não posso escolher terminar, não, tenho que ter sido traída", ironizou.

