Reprodução/Instagram - 15.03.2024 Apresentadora posou de biquíni na manhã desta sexta (15)

A apresentadora Sabrina Sato sensualizou ao postar fotos na praia, na manhã desta sexta-feira (15). Com biquíni ultracavado, Sato colocou o corpão para jogo e chamou atenção de fãs, famosos e do novo namorado.

"Será que dá tempo para dar um mergulho hoje?", perguntou ela na legenda.



Nos comentários da publicação, o namorado da artista, o ator Nicolas Prattes, respondeu à pergunta da amada. "Tem que dar", disse ele. Os fãs da ex-BBB também elogiaram os registros.









"Gata", enalteceu um seguidor. "Maravilhosa", acrescentou um segundo. "Que mulher perfeita", comentou um terceiro.

Recentemente, Sabrina Sato e Nicolas Prattes revelaram que estão namorando. Nas redes sociais, a apresentadora e o ator dividiram alguns momentos juntos durante uma viagem romântica e levaram os seguidores à loucura.

