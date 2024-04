Reprodução / Instagram Juliano Cazarré posa ao lado dos filhos no batizado do caçula

Juliano Cazarré postou uma foto ao lado da esposa, Letícia Cazarré, e dos seis filhos, na manhã desta segunda-feira (8). O momento foi registrado neste fim de semana, após o batizado de Estevão, o caçula do casal.

"Deus é tão generoso quando depositamos nossa vida em suas mãos", escreveu na legenda do post.

Além do batizado de Estevão, a família aproveitou para confirmar o batizado de Maria Guilhermina, de um ano, que passou por um batismo de emergência logo após nascer já que precisaria passar por uma cirurgia devido a uma doença rara de coração.

"Quando a Guilhermina nasceu eu a batizei naquilo que chamamos um batismo de emergência, pois ela passaria por uma cirurgia no coração logo após o parto e não sabíamos o que poderia acontecer. Desde esse dia que em todas as missas que participei, em todos os terços que rezei, pedi a Deus que nos desse a oportunidade de apresentá-la à Santa Igreja. Esse dia chegou. Deus é fiel", declarou o ator.

A cerimônia aconteceu no Santuário Nossa de Fátima, no Recreio, zona oeste do Rio de Janeiro.

Juliano e Letícia têm seis filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 3, Maria Guilhermina, de 1, e Estêvão, de 1 mês.

