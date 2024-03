Reprodução/Instagram - 21.03.2024 Ator levou a filha ao médico nesta quinta (21)





O ator Juliano Cazarré acompanhou a filha Maria Guilhermina para realizar uma cirurgia nesta quinta (21). A menina possui Síndrome de Ebstein, uma condição rara no coração.

Em uma postagem feita nas redes sociais, o artista apareceu com a filha a caminho do hospital.



"Hoje quem vai acompanhar a Guigui ao hospital para troca da cânula, pela primeira vez, é o papai. Agradeço quem puder fazer uma breve oração por ela e para que tudo seja rápido e tranquilo. Obrigado, amigos", escreveu ele na legenda.

Nos comentários da publicação, os fãs do ator desejaram uma boa recuperação para Maria Guilhermina. "Já em oração. Nos dê notícia", pediu uma seguidora.

"Vai dar tudo certo. Rezando por ela e pela família", desejou uma segunda. "Logo estará em casa", comentou uma terceira.

