Reprodução / Instagram Jojo Todynho posta incentivo para os fãs: ‘Vamos nessa luta’

Na manhã desta segunda-feira (8), Jojo Todynho apareceu no Instagram, onde exibiu o look de academia do dia e compartilhou um vídeo incentivando os seguidores.

"Bom dia, bora! Vamos nessa luta, vamos nessa força diária. Então, de onde essa força sai? Não sei, mas tô indo”, começou a cantora.

“Mas eu queria deixar aqui uma perguntinha e refletir com vocês também. Que tipo de futuro você busca para sua vida? E qual é a narrativa que você deve seguir para viver em harmonia, em sociedade?", questionou Jojo.

A funkeira passou por uma bariátrica em agosto do ano passado e, desde então, vem mostrando o processo de emagrecimento nas redes sociais. Até o momento, Jojo já perdeu 47kg.

