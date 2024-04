Reprodução/Instagram Mãe atípica três vezes, Isabel Fillardis entrega diagnóstico dos filhos

Isabel Fillardis revelou que é mãe atípica três vezes. A atriz, mãe de Analuz, de 23 anos, Jamal, de 20, e Kalel, de 10, detalhou o diagnóstico dos filhos e revelou como descobriu.

Os herdeiros são neurodiversos, ou seja, manifestam um padrão de funcionamento cerebral e de comportamento diferente da população em geral. A expressão incluiu condições como autismo, síndrome de Asperger, TDAH e dislexia.





"Tenho três filhos com neurodiversidade. Essa é nova (risos). Eu descobri que eu sou mãe atípica três vezes há muito pouco tempo", comentou ela em entrevista ao podcast de Manoel Soares.

"O Jamal, que todo mundo já conhece, teve Síndrome de West e hoje ele tem 20, quase 21 anos. É uma síndrome neurológica que quando a criança nasce, por volta dos 4, 5 meses, mais ou menos, ela tem pequenos espasmos, e esses espasmos são micro convulsões, é um tipo de epilepsia. E aí, se a criança não para aquele processo, ela vai retardando o processo cognitivo dela, ela vai esquecendo. É como se fosse um programa de HD de um computador, que dá reset, e ele vai esquecendo. Se não para, ele não evolui", detalhou a artista.

Isabel, então, revelou o diagnóstico de autismo do filho mais novo. "O Kalel tem 10 anos e foi uma gravidez de altíssimo risco. Nasceu pequenininho, antes do tempo, veio para casa, aquela coisa de fica no hospital, não leva o filho para casa. Eu sou aquela mãe que vai para o hospital e vai ordenhar o leite para dar na seringa para o bebê. Ele foi crescendo, foi para a escola e não estava conseguindo acompanhar os coleguinhas. A equipe pedagógica falou que precisava fazer alguns testes com ele por achar que ele tinha autismo. Foi o primeiro diagnóstico dele, com 3 para 4 anos. Kalel se assustava com a espuma do vidro do banho. Ele urrava", relembrou ela, afirmando que o menino também foi diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Já a primogênita, Analuz, foi diagnosticada com transtorno de ansiedade. "Tudo vai se explicando, aí a gente volta lá atrás. Ela começou a fazer terapia quando começou a ter crises, e as crises foram aumentando. É louco porque tem a crise, mas não chega a falar para mim. E aí você fala assim: 'onde é que eu estava?' E aí vem a culpa", disse.

