Reprodução/Instagram Danni Suzuki relata traições de Ricardo Pereira: 'Não dava mais'

Danni Suzuki abriu o jogo sobre o fim do relacionamento com Ricardo Pereira em 2005. A atriz revelou que foi bastante traída pelo ex-namorado.

O namoro dos dois durou um ano e seis meses e terminou devido às infidelidades do ator.





"Ele me chifrava bastante. A gente conversou anos depois sobre isso. Ele falou 'Dani, eu era completamente imaturo'. A gente era muito novo [na época]. Foi uma sequência [de traições]. Cheguei a perdoá-lo algumas vezes, mas chegou uma hora que não dava mais", contou ela em entrevista a jornalista Isabele Benito.

A artista recordou que após o término, Ricardo acreditou na traição dela com Ricardo Tozzi. Isso porque em 2006, pouco após o fim do namoro, ela foi fotografada com Tozzi em um restaurante e ele passou a ser "pivô" da separação.

Danni explicou que "sempre foi mais de amizade" a relação com Ricardo Tozzi. "Um ano depois, eu namorei o Tozzi realmente. A gente virou melhores amigos, e depois namoramos realmente. A gente fez par na novela 'Bang Bang'. Mas a minha relação com ele sempre foi mais de amizade. A gente era mais amigo do que namorado. Não era uma relação sexual, era uma relação de parceria", completou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp