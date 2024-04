Reprodução Instagram - 8.4.2024 Rafa Kalimann celebrou aniversário ao lado do elenco de 'Família é Tudo'

Influenciadora, ex-BBB e agora atriz, Rafa Kalimann completou 31 anos de idade no último dia 2, mas resolveu usar este fim de semana para comemorar o aniversário ao lado de amigos e atores globais em uma mansão situada no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro.







O som da festança ficou a cargo da bateria da Imperatriz Leopoldinense. No Carnaval deste ano, Kalimann desfilou como musa da escola de samba carioca na Marquês de Sapucaí.





Os principais convidados para as comemorações do aniversário da ex-BBB foram atores globais, com destaque para o elenco de "Família é Tudo", novela das sete em que Rafa estreia como atriz no papel da vilã Jéssica.





Ana Hikari, Cris Vianna, Renato Góes, Thaila Ayala e Gabriel Godoy foram alguns dos intérpretes que marcaram presença no evento. No folhetim de Daniel Ortiz, eles contracenam com Kalimann.





Nando Reis também esteve na festa como atração principal. Além dele, Thiago Martins, Sophie Charlotte e Duda Beat também cantaram. Embora tenha comemorado o aniversário neste fim de semana, Rafa Kalimann completou 31 anos no último dia 2.

