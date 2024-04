Reprodução No 'Domingão', Luciano Huck manda recado para Faustão: 'Amado amigo'

Apresentador do "Domingão com Huck", Luciano Huck dedicou uma homenagem para o ex-colega de emissora Faustão. Na atração exibida neste domingo (7), o apresentador fez uma reflexão sobre a importância da doação de órgãos.

Faustão foi citado durante a dinâmica do The Wall, quando Luciano recebeu as participantes Adriana e Liege, que visam ajudar pessoas transplantadas.

"Eu já declarei algumas vezes na televisão que sou doador de órgãos, acho isso muito importante. E, muito em função do transplante do Fausto, meu amado amigo, o ano de 2023 teve mais de 1.900 doadores que possibilitaram 4.300 transplantes. 16% a mais que no ano anterior", iniciou o marido de Angélica.

De acordo com Luciano Huck, Faustão tem um papel importante nesses dados. "Isso é, sem dúvida, o efeito de Fausto Silva na grande mídia", afirmou.

"O que mais assusta é que cerca de 43% das famílias brasileiras ainda se recusam [a autorizar a doação de órgãos]. Isso não faz o menor sentido. A pessoa amada não está mais ali, mas pode fazer bem para outras que estão precisando. Não tem porque não fazer", aconselhou.



Luciano Huck finalizou apontando que a doação de órgão é "uma maneira de perpetuar aquela pessoa de alguma forma".

