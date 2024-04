Reprodução Grávida, Fernanda Paes Leme surge degustando vinho: 'Um golinho só'

A atriz Fernanda Paes Leme chamou atenção neste domingo (7) ao surgir nas redes sociais degustando vinho. A apresentadora está grávida da primeira filha, fruto do relacionamento com Victor Sampaio.

Nos Stories do Instagram, Fernanda Paes Leme compartilhou com os seguidores que estava em um restaurante, provando um vinho. "Não vou resistir. Eu vim pelo papo, mas um golinho só tudo bem, né? Já repasso a taça", escreveu na publicação.

Mais cedo, Fernanda também publicou fotos da barriga saliente, celebrando o final da gestação. "Hoje eu acordei recebendo muito amor! Tô aproveitando cada minuto de mimo, lambeijos da Tina e massagem do Mó. Falta pouco… 38 semanas + 4 e jaja Pilar estará entre nós", dedicou.









































Nos comentários, internautas, fãs e famosos deixaram mensagens de apoio. "Amo essa família", comentou a atriz Giovanna Lancellotti. "Que linda", elogiou a atriz Paolla Oliveira.



"Uhuu! Que delícia!! Um ótimo parto pra você! Que Pilar traga muita luz pra essa nova família!!! Vem Pilar!!!", desejou uma seguidora. "Que ela venha com muita saúde e que tenha uma vida muito feliz", adicionou outra.

