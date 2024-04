Reprodução Ex-alcoólatra, Matheus Nachtergaele revela ter feito cenas embriagado

O ator Matheus Nachtergaele, no ar em "Renascer", novela das nove da Globo, está celebrando 10 anos de sobriedade do consumo de álcool. Em entrevista recente, o artista confessou já ter feito cenas embriagado e classifica a substancia como uma "ameaça".

"Não bebo há dez anos, considero o álcool uma ameaça ao meu bem viver. Mas bebi durante muitos anos com bastante alegria e tenho memórias maravilhosas de muitos porres homéricos... Achei bom que estivesse transitando com alguma liberdade, mesmo com as proibições da fama. Não me encastelei. Poderia fazer a mesma coisa encasteladinho, ninguém saberia. Estava fazendo o que todo mundo faz, só que era eu", refletiu em entrevista à Veja.

A relação com o álcool era tão presente em sua vida, que Nachtergaele revela ter feitos cenas sob o efeito da substância. "Não fiz vários trabalhos assim, mas fiz algumas cenas alcoolizado no cinema do Cláudio Assis, a pedido dele, em combinação conjunta", entregou.

O propósito era experienciar o inesperado. "Tipo, o personagem está bêbado? Esteja bêbado também e vamos ver o que acontece... Em Baixio das bestas, eu bebia e, quanto mais bebia, mais o Claudio mandava eu beber. Até que ele achasse que estava pronto para entrar em cena. Não foi fácil", recordou.

