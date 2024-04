Reprodução/Instagram Sabrina Sato rasga elogio ao ver Nicolas Prattes com blazer aberto

Nicolas Prattes atualizou as redes sociais com fotos de um ensaio fotográfico e acabou recebendo elogios da namorada, Sabrina Sato.

Nesta quarta-feira (3), o ator posou com uma boina e blazer sem nada por baixo, ostentando o tanquinho definido.





"Lindo", comentou a apresentadora, completando o elogio com diversas carinhas apaixonadas.





Além da artista, os internautas também fizeram questão de deixar uma mensagem para o ator. "Como pode ser tão lindo e charmoso", questionou uma; "Menino gato demais", disparou outro; "Todo sexy para a Sabrina Sato", brincou uma terceira.

