Reprodução Paolla Oliveira relembra dublê de perna: 'Achavam minha coxa grossa'

A atriz Paolla Oliveira refletiu nesta quinta-feira (4) sobre inseguranças e autoestima em participação ao podcast PodPah. Na entrevista, a artista revelou já ter sido submetida a um dublê de perna, devido o contratante não aceitar a "coxa grossa" dela.



"Já tive um dublê de perna porque minha perna não era boa o suficiente", apontou no Podpah.

Segundo a artista, a situação aconteceu quando gravava um comercial para uma empresa de absorvente íntimo. "Tenho falado muito sobre o corpo, mas toda essa minha vida pregressa fala sobre essa inadequação. Eles achavam que [minha] coxa era muito grossa para fazer um take. Não sei o que ia passar e eles não queriam", destacou.

A atriz apontou que o profissionalismo a fez aceitar situações como a do dublê de coxa. "Não tive tempo de ver as outras coisas, eu fui vendo o que dava. Eu precisava ser uma boa profissional", apontou.

"Fui deixando essas coisas, como minha coxa não ser boa e meu cabelo não ser bom, para depois. Só que esse depois me pegou muito. Venho de uma família muito machista, são três irmãos, meu pai, uma família muito patriarcal. Aprendi o machismo, como eu podia saber que podia ser diferente?", refletiu.

Desde os últimos anos, Paolla vem fazendo terapia para se compreender mais e saber lidar com as pressões estéticas. Essa tomada de decisão a deixou confortável para levar o debate ao público.

