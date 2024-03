Reprodução/Instagram - 18.03.2024 Letícia Colin posa de topless para mostrar saia nova que ganhou





Letícia Colin movimentou as redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos sensuais para começar a semana, na manhã desta segunda-feira (18). No perfil do Instagram, a atriz publicou alguns cliques em que aparece de topless e exibiu uma peça de roupa diferente que ganhou.

"Uma semana glamorosamente desconstruída para nós", escreveu a artista na legenda da publicação. Nas fotos, ela aparece de topless com uma saia branca, cheia de franjas.

















A atriz também contou que fez as fotos para mostrar a peça nova que ganhou. Justa ao corpo, a saia tem um comprimento midi.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp



Nos comentários, amigos e seguidores não pouparam elogios à artista. "Uma das mais belas e talentosas atrizes brasileiras", disse um fã. "Deusa", escreveu outra. "Linda", completou um terceiro.

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: