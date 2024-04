Divulgação/SBT Leonardo revela travessura de Zé Felipe na infância: 'Algumas meninas'

O cantor sertanejo Leonardo relembrou um episódio inusitado da infância do filho Zé Felipe. Em participação no programa "Sabadou com Virginia", que estreia sábado (6), o artista contou que o herdeiro cabulava aula.

Com a presença do sogro, da sogra Poliana Rocha e do próprio marido Zé Felipe, a apresentadora Virginia Fonseca soube de detalhes que marcaram a criação do companheiro.

"O Zé era uma criança tranquila, mas foi me dar trabalho mesmo na escola", apontou Poliana Rocha, fazendo Leonardo se lembrar do episódio em que soube que o filho faltava à aula.



"Tinha um Chevette velho que levava ele para escola. Ele gostava de ir ouvindo a música do Rio Negro & Solimões, aquela ‘Alô galera, bate a mão e bate o pé’. Ele com uns 12 anos já tinha algumas meninas que se interessava e o Chevette tinha um sonzão. Quando faltava um quarteirão para chegar, ele pedia para abaixar e largar ele ali mesmo", contou.

"Um dia, a diretora me liga: ‘O Zé não vem hoje, não?’ Eu disse: ‘Acabei de deixá-lo aí’. Ficava preocupado. Ele entrava no banheiro e não ia para a sala de aula", afirmou o músico.

Alvo da exposição, Zé Felipe brincou sobre achar demais ter que ficar na escola de manhã e de tarde. "Na época, eu achava errado ir para dois períodos. Ia antes ou depois do recreio. Não é futebol para ter intervalo", argumentou.

A jornalista Poliana Rocha também destacou o que levou ela e o filho serem tão próximos, mesmo após a maturidade do herdeiro.

"O Leonardo viajava, ficava só nós dois. Era o meu companheiro. Inclusive, às vezes, ele nem dormia no quarto dele, dormia comigo. Enquanto vocês [Virginia e Zé Felipe] já estavam namorando, ele estava dormindo do meu ladinho e falava: ‘Mãe, não conta para a Virginia que eu estou dormindo aqui com você, não", entregou Poliana.



