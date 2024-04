Reprodução / Instagram Luana Piovani exibe corpão em viagem ao Marrocos: ‘A mãe ta on’

Luana Piovani apareceu nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (5), onde mostrou o físico em dia antes de curtir o sol em Marrocos.

Nos stories, usando um biquíni marrom com detalhes em crochê, a atriz escreveu: “A mãe ta on”.

Ela também aproveitou para mostrar em detalhes o biquíni agora que não tem mais exclusividade de contrato com marcas de roupas de banho. "E a saudade que eu estava de usar os meus biquínis? Os biquínis da caixa guardada devem estar achando que eu morri. Agora não tenho mais exclusividade com marca nenhuma, posso usar todos. Está uma porradaria lá na caixa, o pessoal querendo pegar a senha de quem vai primeiro para Ibiza, quem vai voltar para o Marrocos, quem vai para Itaparica", brincou a loira.

"Já malhei, o dia está ganho, envelhecimento administrado, agora vou tomar um sol, dar um mergulho, fazer uma oração e ser feliz", concluiu o Story.

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp