Reprodução/Instagram - 07.03.2024 A criadora de conteúdo respondeu perguntas voltadas para a vida amorosa na útlima quarta (7)





A influenciadora Kéfera Buchmann abriu uma caixinha de perguntas na última quarta (6) e revelou aos fãs o pré-requisito que um homem deve ter para conquistar o coração da artista.



Ao ser perguntada se prefere os marombas, Buchmann disse que devido à rotina intensa que leva na academia, ela afirmou a escolha. "Acho que agora isso é um pré-requisito, né? Gente, pelo amor de deus, se a pessoa não for forte, não tem nada a ver comigo", contou.





"Vou ficar com maromba, sim! Imagina que mico eu pegar um homem e minhas costas serem maiores do que as dele?", ironizou ela. "Não. Tem que ser no mínimo um animal, entendeu?", disse em tom de brincadeira.

Recentemente, a influenciadora viralizou nas redes sociais por conta da evolução do corpo após iniciar uma série de treinos mais pesados na academia. No perfil de Kefera, a artista posta diariamente acerca da alimentação e dos exercícios físicos que pratica.













Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: